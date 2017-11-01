Эдер близок к продлению соглашения с "Интером"
Форвард "Интера" Эдер близок к продлению соглашения с клубом, сообщает Football Italia.
По информации ресурса, новый контракт будет действовать до лета 2021 года. Напомним, что действующее соглашение рассчитано до 2020 года.
В текущем сезоне Эдер принял участие в 8 матчах и отметился одной голевой передачей.
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|10
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|Милан
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|Болонья
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|Кальяри
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