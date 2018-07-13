Эдер близок к возвращению в "Локомотив"

Форвард "Лилля" Эдер Маседу близок к возвращению в "Локомотив", сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" рассчитывают подписать с 30-летним португальцем двухлетний контракт.

Детали возможного трансфера пока неизвестны. Напомним, что Эдер связан с "Лиллем" соглашением до 2020 года.

В прошлом сезоне нападающий выступал за "Локомотив" на правах аренды, сыграл 28 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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