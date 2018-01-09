Эдер готов вернуться в "Лилль"

Нападающий московского "Локомотива" Эдер Маседу готов досрочно вернуться в "Лилль", которому принадлежат права на футболиста.

Как сообщает L’Equipe, агент 30-летнего португальца сказал следующее: "Эдер всем доволен в "Локомотиве". Но всё очень прагматично - если клубы договорятся о расторжении договора аренды, игрок примет это решение".

В этом сезоне Эдер сыграл за "Локомотив" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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