Эдер хочет остаться в "Интере"



Нападающий "Интера" Эдер не намерен менять клуб, сообщает журналистка Sportitalia Джулия Стронати в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не рассматривает варианты с переходом в другой клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 31-летним Эдером интересуются "Зенит", "Кристал Пэлас" и китайские клубы.

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