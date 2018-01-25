Эдер хочет остаться в "Интере"

Теги интер миланантониу эдер

Эдер хочет остаться в "Интере"
Нападающий "Интера" Эдер не намерен менять клуб, сообщает журналистка Sportitalia Джулия Стронати в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не рассматривает варианты с переходом в другой клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 31-летним Эдером интересуются "Зенит", "Кристал Пэлас" и китайские клубы.

Не пропустите: "Вест Хэм" согласовал трансфер хавбека "Интера". | http://soccernews.ru

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