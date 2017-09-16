Эдер: "Хочу сыграть с "Амкаром" и забить гол"



Нападающий "Локомотива" Эдер рассуждает о предстоящем матче 10-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Против "Амкара" нужно играть компактно и агрессивно в каждом моменте, оказывать на них давление и попытаться забить. Пока не знаю, выйду ли я на поле в предстоящем матче. Все станет ясно после тренировки. Конечно, я хочу сыграть и забить", – приводит слова Эдера официальный сайт клуба.

Матч "Локомотив" - "Амкар" состоится 18 сентября и начнется в 18:30 мск.

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