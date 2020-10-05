Эдер может покинуть "Локомотив"

Португальский нападающий московского "Локомотива" Эдер может покинуть клуб, сообщает Sport24.

По сведениям издания, российский клуб готов продать футболиста, если удастся приобрести кабовердского нападающего "Порту" Зе Луиша, который ранее выступал за московский "Спартак".

32-летний Эдер выступает за "Локомотив" с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел за "железнодорожников" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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