Эдер может продлить контракт с "Локомотивом": названо условие

Португальский нападающий московского "Локомотива" Эдер Маседу может остаться в российском клубе на следующий сезон, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, в контракте футболиста есть опция об автоматическом продлении соглашения, если он проведет 75 процентов сыгранных в этом чемпионате матчей. Для этого форварду нужно провести семь матчей.

В нынешнем сезоне 32-летний Эдер провел за "Локомотив" 23 матча во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.

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