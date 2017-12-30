Эдер может зимой покинуть "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Эдер Маседу может покинуть московский клуб уже в январе, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "Лилль" рассматривает вариант с досрочным возвращением 30-летнего португальца из аренды, так как клуб испытывает проблемы в связи с запретом на регистрацию новых футболистов.

В этом сезоне Эдер сыграл за "Локомотив" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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