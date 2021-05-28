Эдер покидает "Локомотив"

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Эдер покидает "Локомотив"

Фото инстаграм Эдера

Луи Эванс, агент нападающего "Локомотива" Эдера, анонсировал уход своего клиента из московского клуба.

"Эдер покидает "Локомотив". Скорее всего, он не продолжит карьеру в России, а вернётся в Европу", - сказал агент.

Контракт 33-летнего португальца с "железнодорожниками" истечёт 30 июня.

Эдер выступал за "Локо" с августа 2017 года, сыграл 119 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Локомотив" продлил контракт с 20-летним защитником. | http://soccernews.ru
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