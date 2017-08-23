Эдер: "Постараюсь оправдать ожидания"
Новичок "Локомотива" Эдер рассказал о том, почему принял решение о переходе в московский клуб.
Напомним, что португалец будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона.
"Я счастлив стать частью "Локомотива". Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник все решилось. Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом "Локомотива". Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: "Все правильно, едем в Россию". И я поставил подпись.
Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков "Локо", но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|19
|2
|Локомотив Москва
|7
|16
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|ЦСКА Москва
|7
|13
|5
|Краснодар
|7
|12
|6
|Рубин
|7
|11
|7
|Уфа
|7
|10
|8
|Ахмат
|7
|9
|9
|Урал
|7
|9
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Спартак Москва
|7
|8
|12
|Тосно
|7
|7
|13
|Арсенал Тула
|7
|7
|14
|СКА Хабаровск
|7
|5
|15
|Анжи
|7
|3
|16
|Амкар
|7
|2