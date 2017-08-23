Эдер: "Постараюсь оправдать ожидания"

Новичок "Локомотива" Эдер рассказал о том, почему принял решение о переходе в московский клуб.

Напомним, что португалец будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона.

"Я счастлив стать частью "Локомотива". Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник все решилось. Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом "Локомотива". Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: "Все правильно, едем в Россию". И я поставил подпись.

Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков "Локо", но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия", - сказал он. | http://soccernews.ru