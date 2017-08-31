Эдер: "Постараюсь забить как можно больше голов"

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Эдер: "Постараюсь забить как можно больше голов"Новичок "Локомотива" Эдер рассказал о своем решении перейти в московский клуб.

Напомним, что вчера 29-летний португалец присоединился к команде, находящейся на сборе в Австрии.

"Со мной в "Лилле" играл Баша, который достаточно долго выступал за "Локомотив". Он рассказал много хорошего о клубе, России и Москве. Позже мой агент сообщил, что есть вариант с "Локомотивом". Я был очень рад, что появилась такая возможность.

Я очень счастлив. Сделаю все возможное для клуба. Постараюсь забить как можно больше голов, чтобы команда побеждала в каждом матче.

С нетерпением жду первую тренировку и хочу как можно скорее познакомиться с одноклубниками", - сказал Эдер. 

Читайте: Агент: "Выбор в пользу Эдера сделал Семин"  | soccernews.ru

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