Эдер: "Посвящаю гол жене, мы ждем ребенка"

Нападающий "Локомотива" Эдер прокомментировал победный матч против "Ахмата" (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

В этой встрече футболист забил победный гол.

"Было приятно вернуться и сыграть для наших болельщиков. В первом тайме мы хорошо играли и могли бы больше забить. Сыграли неплохо, эта победа для наших фанатов.

Мы ждем второго малыша, я очень счастлив. Посвящаю этот гол жене", - сказал Эдер.

В этом сезоне португалец играл в 15 матчах, забив 5 голов.

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