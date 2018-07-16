Эдер прокомментировал своё возвращение в "Локомотив"

Теги локомотив москваэдер маседу

Эдер прокомментировал своё возвращение в "Локомотив"

Португальский форвард Эдер Маседу прокомментировал своё возвращение в московский "Локомотив".

"Я очень рад связать своё будущее с "Локомотивом". Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию. Меня окружают замечательные партнёры, с которыми мы стали чемпионами страны, и сможем представить "Локо" в Лиге Чемпионов. Отношения со всеми отличные, мы - настоящая команда. А Ману, Джеф и Гиля, с которыми мы говорим на одном языке - стали лучшими друзьями. Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребенок" - цитирует 30-летнего нападающего официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что в прошлом сезоне Эдер выступал за "Локомотив" на правах аренды, сыграл 28 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов