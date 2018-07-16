Эдер прокомментировал своё возвращение в "Локомотив"

Португальский форвард Эдер Маседу прокомментировал своё возвращение в московский "Локомотив".

"Я очень рад связать своё будущее с "Локомотивом". Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию. Меня окружают замечательные партнёры, с которыми мы стали чемпионами страны, и сможем представить "Локо" в Лиге Чемпионов. Отношения со всеми отличные, мы - настоящая команда. А Ману, Джеф и Гиля, с которыми мы говорим на одном языке - стали лучшими друзьями. Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребенок" - цитирует 30-летнего нападающего официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что в прошлом сезоне Эдер выступал за "Локомотив" на правах аренды, сыграл 28 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru