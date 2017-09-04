Эдер: "Семин рассказал об особенностях жизни в Москве"

Теги антониу эдерлокомотив москваюрий семин

Эдер: "Семин рассказал об особенностях жизни в Москве"Новоиспеченный форвард московского "Локомотива" Эдер высказался о своем разговоре с главным тренером команды Юрием Семиным.

"Главный тренер рассказал о том, как играет команда, какие задачи он ставит перед игроками. Немного об истории клуба поговорили. Тренер требует, чтобы мы работали как команда - все вместе обороняются, вместе нападают. Также рассказал об особенностях жизни в Москве, о ее пробках. Это был один из первых вопросов, которые я задавал всем сотрудникам клуба, как прилетел. Было интересно, правда ли, что все настолько ужасно. Семин посоветовал мне жить поближе к базе", - цитирует 29-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Фернандеш высказался о переходе Эдера. | soccernews.ru

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