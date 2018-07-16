Эдер стал игроком "Локомотива"

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Эдер стал игроком "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Лилля" Эдера Маседу.

"Железнодорожники" выкупили 30-летнего португальца, который провёл прошлый сезон в российской команде на правах аренды. В его активе 4 гола в 28 матчах.

Сумма трансфера и детали контракта между Эдером и "Локомотив" пока неизвестны.

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