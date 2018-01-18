Эдер: "У "Локомотива" есть все шансы пройти "Ниццу"



Португальский нападающий "Локомотив" Эдер рассказал о планах команды на вторую часть сезона.

"Мы идем на первом месте, у нас хороший отрыв от конкурентов, что важно. Усердно готовимся ко второй части сезона, а также к Лиге Европы. Мы хорошо прошли групповой этап, а теперь есть все шансы пройти "Ниццу". Однако, отмечу, что это непростой соперник.

Поначалу у меня была фаза адаптации, не всегда выходил на поле. Но в "Локо" мне все очень нравится. Я уже адаптировался, планирую показывать хорошую игру", - приводят слова Эдера российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Эдер может досрочно вернуться из аренды в "Лилль".

В этом сезоне 30-летний форвард провел за "Локомотив" 15 матчей и забил 3 гола.

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