Эдер вернется в "Сампдорию"

Нападающий "Интера" Эдер может перейти в "Сампдорию", сообщает Il Secolo XIX.

По сведениям издания, сумма трансфера составит порядка шести миллионов евро. Новый наставник "нерадзурри" Лучано Спаллетти не рассчитывает на игрока, поэтому клуб решил его продать. Напомним, что ранее форвард играл за "Сампдорию" в течение пяти лет.

30-летний Эдер выступает за "Интер" с 2016 года, провел за клуб 55 матчей и забил 11 голов.

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