Эдера зовут в Саудовскую Аравию

Фото инстаграм Эдера

Бывший форвард московского "Локомотива" Эдер Маседу, вероятно, продолжит карьеру за пределами Европы.

По информации Record, 33-летний футболист близок к переходу в "Аль-Раед" из Саудовской Аравии.

Сейчас португальский нападающий является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

За "Локомотив" Эдер выступал с 2017 года, сыграл 119 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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