Эдера зовут в Саудовскую Аравию
Фото инстаграм Эдера
Бывший форвард московского "Локомотива" Эдер Маседу, вероятно, продолжит карьеру за пределами Европы.
По информации Record, 33-летний футболист близок к переходу в "Аль-Раед" из Саудовской Аравии.
Сейчас португальский нападающий является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.
За "Локомотив" Эдер выступал с 2017 года, сыграл 119 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.
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