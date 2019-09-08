Эдерсон: "Бавария" с Коутиньо стала одним из фаворитов Лиги чемпионов"
Форвард "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон рассказал, что думает о переходе Филиппе Коутиньо в "Баварию". Об этом сообщает Bild.
Напомним, 27-летний хавбек был отдан в аренду "Барселоной" до конца нынешнего сезона.
"Бавария" - отличная команда. С Коутиньо она станет одной из фаворитов Лиги Чемпионов. Коутиньо - прекрасный футболист. В "Ливерпуле" у него все складывалось лучше, чем в "Барселоне". В "Баварии" он покажет на что способен. Он может проявить себя", - сказал Эдерсон.
Отметим, что по окончании сезона "Бавария" может выкупить права на бразильца за 120 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0