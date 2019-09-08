Эдерсон: "Бавария" с Коутиньо стала одним из фаворитов Лиги чемпионов"

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон рассказал, что думает о переходе Филиппе Коутиньо в "Баварию". Об этом сообщает Bild.



Напомним, 27-летний хавбек был отдан в аренду "Барселоной" до конца нынешнего сезона.



"Бавария" - отличная команда. С Коутиньо она станет одной из фаворитов Лиги Чемпионов. Коутиньо - прекрасный футболист. В "Ливерпуле" у него все складывалось лучше, чем в "Барселоне". В "Баварии" он покажет на что способен. Он может проявить себя", - сказал Эдерсон.



Отметим, что по окончании сезона "Бавария" может выкупить права на бразильца за 120 миллионов евро.



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