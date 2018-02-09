Эдерсон: "Могу сыграть в полузащите"

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Эдерсон: "Могу сыграть в полузащите"Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон признал, что может сыграть в центре поля, если будет необходимость.

"Когда я играл за молодежную команду "Бенфики" и кого-то не хватало, меня ставили в полузащиту, и я не подводил. Если нужно, могу вновь сыграть в средней линии. Это нелегко, особенно в премьер-лиге, но для меня это стало бы вызовом.

В нашей команде много хороших полузащитников, но мне всегда было комфортно играть с мячом ногами. Думаю, это прирожденный талант", – сказал Эдерсон.

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