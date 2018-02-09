Эдерсон: "Могу сыграть в полузащите"
Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон признал, что может сыграть в центре поля, если будет необходимость.
"Когда я играл за молодежную команду "Бенфики" и кого-то не хватало, меня ставили в полузащиту, и я не подводил. Если нужно, могу вновь сыграть в средней линии. Это нелегко, особенно в премьер-лиге, но для меня это стало бы вызовом.
В нашей команде много хороших полузащитников, но мне всегда было комфортно играть с мячом ногами. Думаю, это прирожденный талант", – сказал Эдерсон.
Читайте: Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Снова в бой на "Бернабеу": "сливочные" принимают "Реал Сосьедад"
-
Матч тура в Бундеслиге: "Бавария" против "Шальке"
-
В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио"
-
ПСЖ против "Тулузы": "фиолетовые" – по факту, "Реал" – в уме
-
Третье свидание с "лисами": "Манчестер Сити" принимает "Лестер"
Лента новостей
-
СПАЛ – "Милан" - 0:4 (обзор)
-
Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова: "Краснодар" уничтожил "Хэбэй Чайна Форчун"
-
"Милан" в гостях разгромил СПАЛ
-
Макелеле поддержал Зидана
-
Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости
-
"Зенит" согласовал трансфер Оздоева
-
Почеттино: "Я очень рад победе над "Арсеналом"
-
Венгер прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
-
Чех установил личный антирекорд
-
"Спартак" готовит предложение по Набиуллину
-
Ройс появился на поле впервые за восемь месяцев
-
Дайер: "Мы доминировали над "Арсеналом" на протяжении всей игры"
-
Казахстан рассматривал вариант с приглашением Аллегри на пост тренера сборной
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:0 (обзор)
-
Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"
-
Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров северолондонского дерби
-
"Вильярреал" - "Алавес" - 1:2 (обзор)
-
"Вильярреал" на своем стадионе уступил "Алавесу"
-
"Барселона" и "Реал" контактируют с агентом де Брюйне
-
Паулу Феррейра отметил прогресс Головина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|26
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20