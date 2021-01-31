Эдерсон – на первом месте среди вратарей из топ-5 лиг Европы по сухим матчам

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Эдерсон – на первом месте среди вратарей из топ-5 лиг Европы по сухим матчамГолкипер "Манчестер Сити" Эдерсон оставил свои ворота в неприкосновенности в прошедшем матче против "Шеффилд Юнайтед" (1:0). Таким образом, в текущем сезоне Английской Премьер Лиги бразилец сыграл "на 0" в 12 встречах из 19.

Это показатель является лучшим среди всех вратарей топ-5 лиг Европы.
Всего за 19 встреч в АПЛ Эдерсон пропустил 12 голов.

Напомним, 27-летний вратарь перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Бенфики".

Его стоимость на данный момент оценивается в 56 миллионов евро.

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