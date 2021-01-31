Эдерсон – на первом месте среди вратарей из топ-5 лиг Европы по сухим матчам
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон оставил свои ворота в неприкосновенности в прошедшем матче против "Шеффилд Юнайтед" (1:0). Таким образом, в текущем сезоне Английской Премьер Лиги бразилец сыграл "на 0" в 12 встречах из 19.
Это показатель является лучшим среди всех вратарей топ-5 лиг Европы.
Всего за 19 встреч в АПЛ Эдерсон пропустил 12 голов.
Напомним, 27-летний вратарь перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Бенфики".
Его стоимость на данный момент оценивается в 56 миллионов евро.
Читать также: "Манчестер Сити" - автор уникального достижения в истории английского футбола | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА претендует на форварда "Шеффилд Юнайтед"
-
1
"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка
-
Суарес забил 158 голов в Ла Лиге. Он в пятерке лучших в XXI веке
-
Лэмпард хотел продать несколько важных игроков "Челси"
-
Джеррард - о возможности возглавить "Ливерпуль": "Это мечта"
-
Дубль Суареса принес "Атлетико" победу над "Кадисом"
-
Владелец "Марселя" резко высказался о поведении фанатов клуба
-
Эдерсон – на первом месте среди вратарей из топ-5 лиг Европы по сухим матчам
-
Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ
-
"Лидс" одержал волевую победу над одним из претендентов на чемпионство
-
Два гола Неймара с пенальти не помогли ПСЖ победить "Лорьян"
-
"Аталанта" Миранчука проиграла "Лацио" на своем поле. Россиянин вышел в основе
-
Тухель прокомментировал свою первую победу у руля "Челси"
-
6
СМИ: "Бартомеу настоял на большинстве бонусов и премий для Месси"
-
Появилась информация о сроках возвращения Фабиньо
-
Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления
-
Месси мог уйти из "Барселоны", если Каталония стала бы независимой
-
"Ливерпуль" может арендовать защитника "Вест Хэма"
-
"Арсенал" нацелился на воспитанника "Челси"
-
"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18