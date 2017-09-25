Эдерсон не держит зла на Мане

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Эдерсон не держит зла на МанеВратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не держит зла на хавбека "Ливерпуля" Садио Мане, который пошел с ним в жесткий стык в матче чемпионата Англии. 

"Я разговаривал с Мане после того, как получил от него сообщение. Сказал, что ему не нужно волноваться и что такое может произойти на поле в любой момент. Я пожелал ему хорошего сезона.

В тот момент я ощутил сильнейший удар, но сознания не терял, несмотря на то, что лицо немного распухло. Знал, что у меня будет большой порез. Но я готов был играть и через несколько дней вышел в матче Лиги чемпионов. Через неделю все было уже нормально", - отметил голкипер.

Читайте: Мане о столкновении с Эдерсоном: "Думаю, в следующий раз доберусь до мяча первым" | http://soccernews.ru

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