Эдерсон не держит зла на Мане

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не держит зла на хавбека "Ливерпуля" Садио Мане, который пошел с ним в жесткий стык в матче чемпионата Англии.

"Я разговаривал с Мане после того, как получил от него сообщение. Сказал, что ему не нужно волноваться и что такое может произойти на поле в любой момент. Я пожелал ему хорошего сезона.

В тот момент я ощутил сильнейший удар, но сознания не терял, несмотря на то, что лицо немного распухло. Знал, что у меня будет большой порез. Но я готов был играть и через несколько дней вышел в матче Лиги чемпионов. Через неделю все было уже нормально", - отметил голкипер.

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