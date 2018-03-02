Эдерсон отбил оба пенальти в карьере в исполнении Обамеянга

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Арсенал" дома играет с "Манчестер Сити" (0:3, второй тайм).

Во второй половине встречи габонский нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел реализовать 11-метровый.

Стоит отметить, что вратарь "горожан" Эдерсон отбил второй пенальти из двух, в исполнении Обамеянга. Впервые это произошло, когда они играли еще за "Бенфику" и "Арсенал".

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