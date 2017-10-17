Эдерсон отразил третий пенальти в Лиге Чемпионов с начала прошлого сезона, больше всех в Европе

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" играет с "Наполи".

В концовке первого тайма в ворота английского клуба был назначен пенальти. Впрочем вратарь "горожан" Эдерсон отразил 11-метровый.

Стоит отметить, что с учетом прошлого сезона бразилец отбил уже третий удар с точки и это является лучшим показателем для всех вратарей за этот временной промежуток.

Напомним, что в минувшем сезоне Эдерсон выступал за "Бенфику", а летом перешел в "Манчестер Сити".

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