Эдерсон продемонстрировал последствия от удара Мане

В одной из социальных сетей голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон продемонстрировал последствия от удара, который в матче Премьер-Лиги ему нанес вингер "Ливерпуля" Садио Мане.

Напомним, Эдерсон уже готов сыграть против "Фейеноорда". | soccernews.ru