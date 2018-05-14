Эдерсон продлил контракт с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" сообщил о продлении соглашения с вратарем Эдерсоном.

Новый контракт английского клуба с бразильским вратарем рассчитан до лета 2025 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Эдерсон провел 36 матчей, в которых пропустил 26 голов.

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