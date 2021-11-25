Эдерсон рассказал, на какой позиции начинал карьеру
Фото: инстаграм Эдерсона/Автор неизвестен
Бразильский голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал, на какой позиции начинал игровую карьеру, а также назвал отличия игры в поле от игры в воротах.
"Это веселее – ты чаще касаешься мяча, забиваешь голы, празднуешь.
Я начинал левым защитником. Атаковать было просто, но защищаться... Это было проблемой. Мне было лень бежать", – сказал бразилец в документальном фильме о своей жизни.
В нынешнем сезоне АПЛ Эдерсон сыграл 11 матчей, в 7 из которых оставил свои ворота "сухими".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18