Эдерсон рассказал, на какой позиции начинал карьеру

Фото: инстаграм Эдерсона/Автор неизвестен

Бразильский голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал, на какой позиции начинал игровую карьеру, а также назвал отличия игры в поле от игры в воротах.

"Это веселее – ты чаще касаешься мяча, забиваешь голы, празднуешь.

Я начинал левым защитником. Атаковать было просто, но защищаться... Это было проблемой. Мне было лень бежать", – сказал бразилец в документальном фильме о своей жизни.

В нынешнем сезоне АПЛ Эдерсон сыграл 11 матчей, в 7 из которых оставил свои ворота "сухими".

Также не пропустите: РФС опубликовал заявление о задержании экс-директора "Тамбова" Худякова. | http://soccernews.ru