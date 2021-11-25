Эдерсон рассказал, на какой позиции начинал карьеру

Теги манчестер ситиэдерсон

Эдерсон рассказал, на какой позиции начинал карьеруФото: инстаграм Эдерсона/Автор неизвестен

Бразильский голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал, на какой позиции начинал игровую карьеру, а также назвал отличия игры в поле от игры в воротах.

"Это веселее – ты чаще касаешься мяча, забиваешь голы, празднуешь.

Я начинал левым защитником. Атаковать было просто, но защищаться... Это было проблемой. Мне было лень бежать", – сказал бразилец в документальном фильме о своей жизни.

В нынешнем сезоне АПЛ Эдерсон сыграл 11 матчей, в 7 из которых оставил свои ворота "сухими".

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