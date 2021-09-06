Эдерсон рассказал, на какой позиции видит себя в поле

Фото: инстаграм Эдерсона/Автор неизвестен

Голкипер сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Эдерсон поделился мнением о том, где бы он хотел сыграть в поле.

"Если бы я вышел играть в поле, я бы не попросил быть нападающим. Я бы предпочел играть в полузащите, на месте Кевина де Брюйне!

Если бы я выбирал, где буду играть, я бы сказал: "Снимайте де Брюйне и выпускайте меня! Ничего не изменится!" – отшутился вратарь в интервью на клубном ТВ "Сити", рассуждая о моменте, когда в 2005 году голкипер "Сити" Дэвид Джеймс вышел на замену в игре с "Мидлсбро" на позиции форварда.

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