Эдерсон рассказал, на какой позиции видит себя в поле
Фото: инстаграм Эдерсона/Автор неизвестен
Голкипер сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Эдерсон поделился мнением о том, где бы он хотел сыграть в поле.
"Если бы я вышел играть в поле, я бы не попросил быть нападающим. Я бы предпочел играть в полузащите, на месте Кевина де Брюйне!
Если бы я выбирал, где буду играть, я бы сказал: "Снимайте де Брюйне и выпускайте меня! Ничего не изменится!" – отшутился вратарь в интервью на клубном ТВ "Сити", рассуждая о моменте, когда в 2005 году голкипер "Сити" Дэвид Джеймс вышел на замену в игре с "Мидлсбро" на позиции форварда.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
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|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18