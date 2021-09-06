Эдерсон рассказал, на какой позиции видит себя в поле

Теги манчестер ситиэдерсон

Эдерсон рассказал, на какой позиции видит себя в полеФото: инстаграм Эдерсона/Автор неизвестен

Голкипер сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Эдерсон поделился мнением о том, где бы он хотел сыграть в поле.

"Если бы я вышел играть в поле, я бы не попросил быть нападающим. Я бы предпочел играть в полузащите, на месте Кевина де Брюйне!

Если бы я выбирал, где буду играть, я бы сказал: "Снимайте де Брюйне и выпускайте меня! Ничего не изменится!" – отшутился вратарь в интервью на клубном ТВ "Сити", рассуждая о моменте, когда в 2005 году голкипер "Сити" Дэвид Джеймс вышел на замену в игре с "Мидлсбро" на позиции форварда.

Также не пропустите: Официально: Рибери - футболист "Салернитаны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы

"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов