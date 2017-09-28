Эдерсон рассказал о периоде адаптации в "Манчестер Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал о периоде адаптации в английском клубе.

"Прекрасная команда, ребята помогают каждый день и я им признателен. С их помощью я быстрее осваиваюсь в новом клубе. Взаимопонимание между игроками очень важно. В некоторых матчах я общаюсь с Отаменди на испанском, но осваиваю английский. Я и раньше знал, что АПЛ турнир особенный. Я быстро привыкаю к условиям в новом городе и клубе и надеюсь на большие достижения в будущем" - цитирует 24-летнего бразильца официальный сайт "горожан".

Напомним, что Эдерсон перешёл в "Манчестер Сити" в начале июня за 40 миллионов евро, в его активе 8 матчей, в которых он пропустил 2 гола.

Не пропустите: Гвардиола видит Зинченко на позиции левого защитника. | http://soccernews.ru