Эдерсон рассказал о своих целях в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Эдерсона/Автор неизвестен

Голкипер сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал о целях на новый сезон после продления контракта.

"Моя главная цель – снова выйти в финал Лиги чемпионов, но на этот раз стать чемпионом.

Мы имели удовольствие впервые сыграть в финале Лиги чемпионов и, к сожалению, в итоге проиграли. Это был очень тяжелый удар для всех, но я также думаю, что это был отличный опыт для многих игроков. Я думаю, что это также послужило нам уроком, поскольку мы стали более зрелыми. Мы узнали больше об игре в плей-офф Лиги чемпионов.

Мы сыграли очень хорошо, и в финале нам не удалось выступить настолько же хорошо. Но мы создали некоторые моменты, и это стало для нас уроком, потому что это был очень тяжелый удар.

Я надеюсь снова вернуться в финал Лиги чемпионов. Давайте работать над этим – и получим возможность выиграть титул, потому что это одна из наших самых больших целей в этом сезоне. Победа в Премьер-лиге, Кубке лиги и Кубке Англии является нашей целью в той же мере.

Все турниры, в которых мы участвуем, мы проводим с намерением победить, а не с намерением просто выйти в финал. Мы хотим выйти в финал и стремиться к победе. Если мы будем так мыслить, весь коллектив будет так мыслить, нам будет легче достичь результата", – сказал вратарь.

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