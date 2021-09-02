Эдерсон рассказал о своих целях в "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Эдерсона/Автор неизвестен
Голкипер сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал о целях на новый сезон после продления контракта.
"Моя главная цель – снова выйти в финал Лиги чемпионов, но на этот раз стать чемпионом.
Мы имели удовольствие впервые сыграть в финале Лиги чемпионов и, к сожалению, в итоге проиграли. Это был очень тяжелый удар для всех, но я также думаю, что это был отличный опыт для многих игроков. Я думаю, что это также послужило нам уроком, поскольку мы стали более зрелыми. Мы узнали больше об игре в плей-офф Лиги чемпионов.
Мы сыграли очень хорошо, и в финале нам не удалось выступить настолько же хорошо. Но мы создали некоторые моменты, и это стало для нас уроком, потому что это был очень тяжелый удар.
Я надеюсь снова вернуться в финал Лиги чемпионов. Давайте работать над этим – и получим возможность выиграть титул, потому что это одна из наших самых больших целей в этом сезоне. Победа в Премьер-лиге, Кубке лиги и Кубке Англии является нашей целью в той же мере.
Все турниры, в которых мы участвуем, мы проводим с намерением победить, а не с намерением просто выйти в финал. Мы хотим выйти в финал и стремиться к победе. Если мы будем так мыслить, весь коллектив будет так мыслить, нам будет легче достичь результата", – сказал вратарь.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18