Эдерсон рассказал о желании забить гол в текущем сезоне АПЛ

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон надеется забить гол в Премьер-лиге до конца нынешнего сезона.

"Я слышал, как болельщики кричали моё имя, хотели, чтобы я бил пенальти в матче со "Суонси", но Габриэл сам решил бить. К сожалению он не забил, и к счастью Бернардо добил в ворота, но если бы босс попросил меня сам бить, я бы точно забил.

Я не уверен, что смогу реализовать штрафной, но я хорошо справляюсь с пенальти, использую мощь и технику при ударе. У "Сити" есть игроки, которые регулярно бьют пенальти, есть у нас варианты, но если Пеп попросит меня, я не откажусь. Я надеюсь, что так и будет до конца этого сезона, я хотел бы забить гол", - сказал он.

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