Эдерсон уступает только двум вратарям АПЛ по числу сухих матчей в этом сезоне

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал" со счетом 3:0.

Этот матч стал 12-м в этом сезоне для голкипера манкунианцев Эдерсона, в котором он оставил ворота в неприкосновенности.

По этому показателю бразилец уступает только Тибо Куртуа "Челси" (13) и Давиду Де Хеа "Манчестер Юнайтед" (15).

Не пропустите: Эдерсон отбил оба пенальти в карьере в исполнении Обамеянга. | http://soccernews.ru