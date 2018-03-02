Эдерсон уступает только двум вратарям АПЛ по числу сухих матчей в этом сезоне

Теги манчестер ситиэдерсон

Эдерсон уступает только двум вратарям АПЛ по числу сухих матчей в этом сезоне

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал" со счетом 3:0.

Этот матч стал 12-м в этом сезоне для голкипера манкунианцев Эдерсона, в котором он оставил ворота в неприкосновенности.

По этому показателю бразилец уступает только Тибо Куртуа "Челси" (13) и Давиду Де Хеа "Манчестер Юнайтед" (15).

Не пропустите: Эдерсон отбил оба пенальти в карьере в исполнении Обамеянга. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 28 59
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5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
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11 Борнмут 28 32
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13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
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