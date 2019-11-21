Эдерсон восстановился и может сыграть с "Челси"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон в скором времени сможет выступать с командой, информирует Sky Sports.

Напомним, футболист был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Аталантой" (1:1) 6 ноября и пропустил матч АПЛ с "Ливерпулем" (1:3).

Эдерсон уже занимается с командой и будет готов участвовал в матче против "Челси", который состоится 23 ноября.

В этом сезоне игрок участвовал в 11 матчах чемпионата, 4 из которых провел в сухую.

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