Эдерсон выиграл "Золотую перчатку" АПЛ

Фото: твиттер "Сити"/Автор неизвестен

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон досрочно завоевал "Золотую перчатку" АПЛ.

В 37-м туре АПЛ "Челси" обыграл "Лестер" со счетом 2:1. Таким образом голкипер "синих" Эдуар Менди лишился шансов догнать Эдерсона по количеству сухих матчей в сезоне 20/21 Премьер-Лиги - Менди 16 раз сыграл на ноль, Эдерсон - 18.

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