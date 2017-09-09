Эдерсон: "Я в порядке, спасибо всем за поддержку"

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал о своем состоянии после столкновения с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане.

"Привет всем! Я в порядке. Какая битва. Для нас это была очень важная победа. Мы сильны. Спасибо всем за слова поддержки", - написал Эдерсон в своем твиттере.

Напомним, что Эдерсон получил удар ногой в лицо от Мане в конце первого тайма и был заменен.

В этом матче "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0.

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