Эдерсон завершил карьеру. Два года назад он победил рак

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Эдерсон завершил карьеру. Два года назад он победил рак

Известный бразильский полузащитник Эдерсон Онорато принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Футболист завершил карьеру за неделю до своего 34-летия.

В феврале 2018 года сообщалось, что хавбек победил рак яичка.

В течение карьеры Эдерсон выступал за "Футебол", "Интернасьонал", "Жувентуде", "Лион", "Ниццу", "Лацио" и "Фламенго". За сборную Бразилии провёл 1 матч.

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