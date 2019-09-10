Эдерсон заявил, что Алиссон заслуживает звания "Вратарь года"

Игрок "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер должен получить награду лучшему вратарю года по версии ФИФА. Об этом пишет Goal.

"Я, тер Штеген и Алиссон были лучшими в прошлом сезоне. Однако Алиссон был впереди всех. В АПЛ он невероятен, он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА.

Кто бы не выиграл эту награду, он достоин ее. Рад, что два бразильский голкипера достигли такого результата", - сказал футболист.



Алиссон выступает в "Ливерпуле" с лета 2018 года. Его трансфер стоил мерсисайдцам 62,5 миллиона евро. В 36 матчах АПЛ он пропустил 22 гола в прошлом сезоне.



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