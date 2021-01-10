Эдгар Давидс был удален в первом же матче во главе "Ольяненсе"

Теги эдгар давидс

Эдгар Давидс был удален в первом же матче во главе "Ольяненсе"Экс-полузащитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Эдгар Давидс провел первый матч после назначения на пост  главного тренера "Ольяненсе". Встреча с "Лузитану Эвора" (0:0) прошла в рамках третьей лиги Португалии.

После финального свистка игроки обеих команд устроили драку. Позже, вмешались и оба тренера. По ее итогам Давидс получил красную карточку, наставник "Лузитану Эвора" – желтую.

После игры Давидс не стал пояснять пресс причины своего поведения и удаления, сообщает telegraaf.nl.

Читать также: Эдгар Давидс возобновил тренерскую карьеру | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом

ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов