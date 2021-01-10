Эдгар Давидс был удален в первом же матче во главе "Ольяненсе"

Экс-полузащитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Эдгар Давидс провел первый матч после назначения на пост главного тренера "Ольяненсе". Встреча с "Лузитану Эвора" (0:0) прошла в рамках третьей лиги Португалии.

После финального свистка игроки обеих команд устроили драку. Позже, вмешались и оба тренера. По ее итогам Давидс получил красную карточку, наставник "Лузитану Эвора" – желтую.