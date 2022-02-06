Эдгар Давидс прокомментировал переход Влаховича в "Ювентус"

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Эдгар Давидс прокомментировал переход Влаховича в "Ювентус"

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Экс-игрок сборной Голландии и туринского "Ювентуса" Эдгар Давидс поделился мнением о трансфере Душана Влаховича в стан "бьянконери" из "Фиорентины" за 80 миллионов евро.

"Мне нравится Влахович, но футболка "Ювентуса" тяжелая и не такая, как у "Фиорентины". Теперь мы увидим, чего он стоит как футболист. В "Юве" нельзя ошибаться. Никто не делает из тебя кумира.

Когда играешь за другие команды, все намного проще. Но когда ты носишь футболки "Ювентуса", "Милана" и "Интера", это совсем другое дело. Ты должен покорять", – сказал Давидс.

В нынешнем сезоне Влахович сыграл 21 матч в Серии А, в которых забил 17 голов и отдал два ассиста.

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