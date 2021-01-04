Эдгар Давидс возобновил тренерскую карьеру

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Эдгар Давидс возобновил тренерскую карьеру

Голландец Эдгар Давидс возглавил клуб третьей португальской лиги "Ольяненсе". Об этом бывший футболист сообщил в своем Instagram.

В настоящее время "Ольяненсе" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Н в третьем дивизионе. Задачей Давидса является выход команды в элитный дивизион.

47-летний Давидс ранее уже работал главным тренером. С 2012 по 2014 годы он возглавлял английский "Барнет". В бытность футболистом Давидс выступал за "Аякс", "Милан", "Ювентус", "Барселону", "Интер", "Тоттенхэм" и "Кристал Пэлас".

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