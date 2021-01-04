Эдгар Давидс возобновил тренерскую карьеру
Голландец Эдгар Давидс возглавил клуб третьей португальской лиги "Ольяненсе". Об этом бывший футболист сообщил в своем Instagram.
В настоящее время "Ольяненсе" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Н в третьем дивизионе. Задачей Давидса является выход команды в элитный дивизион.
47-летний Давидс ранее уже работал главным тренером. С 2012 по 2014 годы он возглавлял английский "Барнет". В бытность футболистом Давидс выступал за "Аякс", "Милан", "Ювентус", "Барселону", "Интер", "Тоттенхэм" и "Кристал Пэлас".
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
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|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
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|29
|16
|Маритиму
|28
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|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14