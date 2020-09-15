Эдин Джеко близок к переходу в "Ювентус"
Боснийский нападающий римской "Ромы" Эдин Джеко близок к переходу в туринский "Ювентус", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По сведениям издания, трансфер Джеко состоится в том случае, если нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик перейдет в "Рому". Римляне уже согласовали с неаполитанцами трансфер форварда за 25 миллионов евро, но им еще нужно получить согласие самого игрока. Стоит отметить, что Джеко является приоритетной трансферной целью для главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло.
34-летний Джеко выступает за "Рому" с 2016 года, провел за клуб 222 матча во всех турнирах, забил 106 голов и отдал 50 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17