Эдин Джеко близок к переходу в "Ювентус"

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Эдин Джеко близок к переходу в "Ювентус"

Боснийский нападающий римской "Ромы" Эдин Джеко близок к переходу в туринский "Ювентус", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям издания, трансфер Джеко состоится в том случае, если нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик перейдет в "Рому". Римляне уже согласовали с неаполитанцами трансфер форварда за 25 миллионов евро, но им еще нужно получить согласие самого игрока. Стоит отметить, что Джеко является приоритетной трансферной целью для главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло.

34-летний Джеко выступает за "Рому" с 2016 года, провел за клуб 222 матча во всех турнирах, забил 106 голов и отдал 50 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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