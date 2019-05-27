Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Фенербахче"
Сегодня, 27 мая, форвард "Ромы" Эдин Джеко отправился в Турцию, чтобы встретится с представителями "Фенербахче", передает DHA.
По данным источника, владельцы турецкого клуба намерены приобрести сильных игроков этим летом, чтобы закончить следующий сезон лучше, чем этот.
Напомним, "Фенербахче" занял 6 место в чемпионате Турции.
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Интер" этим летом.
Соглашение 33-летнего футболиста с "Ромой" действует до лета 2020 года.
Джеко играет в составе "Ромы" с 2015 года, перейдя из "Манчестер Сити" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17