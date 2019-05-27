Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Фенербахче"

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Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Фенербахче"

Сегодня, 27 мая, форвард "Ромы" Эдин Джеко отправился в Турцию, чтобы встретится с представителями "Фенербахче", передает DHA.

По данным источника, владельцы турецкого клуба намерены приобрести сильных игроков этим летом, чтобы закончить следующий сезон лучше, чем этот.

Напомним, "Фенербахче" занял 6 место в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Интер" этим летом.

Соглашение 33-летнего футболиста с "Ромой" действует до лета 2020 года. 

Джеко играет в составе "Ромы" с 2015 года, перейдя из "Манчестер Сити" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.

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