Эдин Джеко остался недоволен судейством в матче с "Ювентусом"
Боснийский нападающий римской "Ромы" Эдин Джеко подверг критике арбитра матча 2-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" (2:2), сообщает Corriere dello Sport.
"Всегда одно и то же в матчах с ними", - сказал Джеко арбитру после окончания матча.
В этой встрече один из голов в ворота "Ромы" был забит с пенальти. Впрочем, римляне также били 11-метровый, а "Ювентус" доигрывал матч вдесятером.
Напомним, что Джеко мог перейти в "Ювентус", но в итоге туринский клуб арендовал нападающего "Атлетико" Альваро Морату.
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|26
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|Сассуоло
|26
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|27
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|26
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