Эдин Джеко остался недоволен судейством в матче с "Ювентусом"

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Эдин Джеко остался недоволен судейством в матче с "Ювентусом"

Боснийский нападающий римской "Ромы" Эдин Джеко подверг критике арбитра матча 2-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" (2:2), сообщает Corriere dello Sport.

"Всегда одно и то же в матчах с ними", - сказал Джеко арбитру после окончания матча.

В этой встрече один из голов в ворота "Ромы" был забит с пенальти. Впрочем, римляне также били 11-метровый, а "Ювентус" доигрывал матч вдесятером.

Напомним, что Джеко мог перейти в "Ювентус", но в итоге туринский клуб арендовал нападающего "Атлетико" Альваро Морату.

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