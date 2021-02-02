Эдин Джеко помирился с главным тренером "Ромы" и вернулся в команду

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Эдин Джеко помирился с главным тренером "Ромы" и вернулся в команду

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко помирился с главным тренером команды Паулу Фонсекой, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, футболист приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, в ближайшее время форвард сможет вернуться на поле.

В нынешнем сезоне 34-летний Джеко провел за "Рому" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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