Эдин Джеко: "Севилья" сегодня "съела" "Рому"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко высказался по поводу матча 1/8 финала Лиги Европы с "Севильей" (0:2).



"Если посмотреть этот матч, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы совершить прорыв в Европе. Сегодня "Севилья" "съела" нас.



Нужно задать себе несколько вопросов. Есть люди, которые должны подумать, почему все это происходит. Я здесь, чтобы играть. Разочарован, так как мы плохо сыграли. Это больно", - цитирует Джеко Marca.



"Севилья" благодаря победе вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

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