Эдин Джеко: "Севилья" сегодня "съела" "Рому"
Форвард "Ромы" Эдин Джеко высказался по поводу матча 1/8 финала Лиги Европы с "Севильей" (0:2).
"Если посмотреть этот матч, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы совершить прорыв в Европе. Сегодня "Севилья" "съела" нас.
Нужно задать себе несколько вопросов. Есть люди, которые должны подумать, почему все это происходит. Я здесь, чтобы играть. Разочарован, так как мы плохо сыграли. Это больно", - цитирует Джеко Marca.
"Севилья" благодаря победе вышла в 1/4 финала Лиги Европы.
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|Команда
|М
|О
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17