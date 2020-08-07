Эдин Джеко: "Севилья" сегодня "съела" "Рому"

Теги ромаэдин джеко

Эдин Джеко: "Севилья" сегодня "съела" "Рому"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко высказался по поводу матча 1/8 финала Лиги Европы с "Севильей" (0:2).

"Если посмотреть этот матч, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы совершить прорыв в Европе. Сегодня "Севилья" "съела" нас.

Нужно задать себе несколько вопросов. Есть люди, которые должны подумать, почему все это происходит. Я здесь, чтобы играть. Разочарован, так как мы плохо сыграли. Это больно", - цитирует Джеко Marca.

"Севилья" благодаря победе вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Не пропустите: Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов