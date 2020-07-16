Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" среди легионеров

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром римского клуба среди легионеров.

Джеко забил свой 105-й гол в матче 33-го тура чемпионата Италии с "Вероной" (2:1). Босниец опередил Педро Манфредини (104). Впрочем, от лучшего бомбардира в истории "Ромы" Франческо Тотти (307) Джеко отстает далеко.

В нынешнем сезоне 34-летний Джеко провел за "Рому" 39 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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