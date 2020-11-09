Эдин Джеко трогательно пообщался с детьми через стекло из-за коронавируса
Боснийский нападающий туринской "Ромы" Эдин Джеко заразился коронавирусом. В связи с этим футболист живет отдельно от семьи, находясь на самоизоляции.
Дети форварда пришли навестить отца и пообщались с ним через стекло.
В нынешнем сезоне 34-летний Джеко провел за "Рому" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: "Рома" готовит новый контракт для Джеко. | http://soccernews.ru
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