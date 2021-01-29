Эдина Джеко предложили "Манчестер Сити"
Алессандро Луччи, агент боснийского нападающего римской "Ромы" Эдина Джеко, предложил услуги своего клиента "Манчестер Сити", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, руководство английского клуба отказалось от варианта с подписанием футболиста, который ранее выступал за "горожан" с 2011 по 2015 годы. Джеко может покинуть "Рому" из-за конфликта с главным тренером команду Паулу Фонсекой.
В нынешнем сезоне 34-летний Джеко провел за "Рому" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18