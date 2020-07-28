Эдинсон Кавани близок к переходу в португальский топ-клуб
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани в ближайшее время может перейти в "Бенфику", сообщает Record.
По сведениям издания, переговоры между футболистом и португальским клубом находятся на продвинутой стадии. Форвард является свободным агентом, поэтому может достаться новому клубу бесплатно.
Ранее 33-летний Кавани выступал за "Данубио", "Палермо", "Наполи" и ПСЖ. В составе последнего он стал лучшим бомбардиров в истории клуба, забил 200 голов в 301 матче.
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