Эдинсон Кавани близок к переходу в португальский топ-клуб

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани в ближайшее время может перейти в "Бенфику", сообщает Record.

По сведениям издания, переговоры между футболистом и португальским клубом находятся на продвинутой стадии. Форвард является свободным агентом, поэтому может достаться новому клубу бесплатно.

Ранее 33-летний Кавани выступал за "Данубио", "Палермо", "Наполи" и ПСЖ. В составе последнего он стал лучшим бомбардиров в истории клуба, забил 200 голов в 301 матче.

Не пропустите: "Барселона" может подписать Эдинсона Кавани. | http://soccernews.ru