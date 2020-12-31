Эдинсон Кавани дисквалифицирован на 3 матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) на своем официальном сайте сделала заявление по поводу инцидента с нападающим "Манчестер Юнайтед" Эдинсоном Кавани.



"Эдинсон Кавани был дисквалифицирован на три игры, оштрафован на 100000 фунтов стерлингов и должен пройти очное обучение после признания обвинения в нарушении правила E3 FA в связи с сообщением в социальных сетях в воскресенье, 29 ноября 2020 года.

Комментарий, опубликованный на странице нападающего "Манчестер Юнайтед" в Instagram, был оскорбительным и неподобающим.

Для принятия решения о санкциях была назначена независимая регулирующая комиссия, и ее письменные причины будут опубликованы в должное время", - говорится в заявлении.

Напомним, после победы в матче с "Саутгемптоном" (3:2) Кавани, в ответ на поздравления от одного из подписчиков, написал "Gracias negrito", что можно перевести как "Спасибо, чёрный". Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.